Streit an der Tankstelle in Bad Harzburg: Kunde schlägt zu

Zunächst wurde sich verbal angegangen und später flogen die Fäuste: ein Streit über eine zu begleichende Tankrechnung ist am Morgen des 23. Oktober in Bad Harzburg eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten der Angestellte der Tankstelle in der Herzog-Julius-Straße und ein Kunde wegen der Höhe der Rechnung aneinander.

Ehefrau kann Schlag ablenken

Im Verlaufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung versuchte der 37-jährige Kunde den Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Da der Beschuldigte durch dessen Ehefrau zurückgehalten wurde, verfehlte der Schlag jedoch sein Ziel.

Die Tankrechnung wurde im Anschluss trotz alledem beglichen.