Ohne Maske: Polizei beendet Shoppingtour in Goslar

Sie trugen keine Schutzmasken beim Einkaufen - und verweigerten die Kooperation mit der Polizei: Zwei Frauen aus Bad Grund hielten am Abend des 23. Oktober die Beamten in Goslar in Atem. Ausgangspunkt der Probleme war, wie die Polizei mitteilt, ein Discounter in der Braunschweiger Straße.

Die 61 und 65 Jahre alten Frauen aus Bad Grund hielten sich dort zunächst ohne die erforderliche Schutzmaske im Discounter auf und verließen diesen erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizisten. Die Angabe der Personalien gegenüber den Beamten wurde zunächst vehement verweigert mit dem Hinweis auf ein Schriftstück, welches hinsichtlich einer möglichen Reichsbürgerschaft überprüft wird.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

pol