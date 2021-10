Muldenkipper brennt auf der Autobahn 36 bei Vienenburg

Vienenburg. Warum der mit Steinen beladene Lkw in Brand geriet ist unklar. Die Autobahn war in dem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt.

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf der Autobahn 36: Im Bereich der Anschlussstelle Vienenburg/Osterwiecker Straße in Richtung Braunschweig brannte am Morgen des 22. Oktober ein Lkw. Warum der mit Steinen beladene 4-Achsen-Muldenkipper in Brand geraten war ist nicht bekannt, der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt aus seinem Fahrzeug retten und in Sicherheit bringen. Er wurde ambulant vom Rettungsdienst untersucht und betreut, die Autobahn für die Lösch- und Aufräumarbeiten in dem Teilabschnitt für knapp dreieinhalb Stunden gesperrt werden.

Fahrzeug verliert reichlich Öl

Vom gemeinsam mit dem Brandmeister vom Dienst der Feuerwehr Bad Harzburg ersteintreffenden Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Vienenburg wurde umgehend mit dem Schnellangriff eine erste Brandbekämpfung aufgebaut, welche kurz darauf durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Bad Harzburg mit einem Schaumangriff ergänzt wurde. Vom Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Vienenburg wurde im weiteren Verlauf ein zweiter Schaumangriff vorgenommen. Weitere wasserführende Fahrzeuge der einzelnen Feuerwehren übergaben ihr Löschwasser beziehungsweise standen als Löschwasserreserve in Bereitschaft.

Das zerstörte Fahrzeug. Foto: Florian Karlstedt / Feuerwehr Bad Harzburg

Da das Fahrzeug größere Mengen Hydrauliköl verlor, wurde von der für Umwelteinsätze bei der Feuerwehr Stadt Bad Harzburg spezialisierten Ortsfeuerwehr Bündheim-Schlewecke die entsprechenden Sonderfahrzeuge von der Einsatzleitung nachgefordert. Mit Schnellsperren wurde eine erste Ausbreitung unterbunden und somit das Einsickern ins Erdreich verhindert.

Bei den anschließenden Bergungsarbeiten unterstützte die Feuerwehr – weiteres Hydrauliköl wurde aufgefangen und erste grobe Reinigungsarbeiten der Straße durchgeführt.

Da größere Mengen Schaummittel eingesetzt wurden, fand auch eine enge Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises und der Stadt Goslar, sowie dem Umweltamt des Landkreises Goslar statt.

Lange Staus auf den Ausweichstrecken

Nach knapp dreieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an den Straßenbaulastträger beziehungsweise an die Straßenmeisterei übergeben werden. Für den gesamten Zeitraum des Einsatzes und auch die Aufräumarbeiten danach musste die A 36 in Fahrtrichtung Braunschweig ab dem Nordharz-Dreieck voll gesperrt werden, was zeitweise für Staubildung auch auf den umliegenden Ausweichstrecken sorgte.

Aus unbekannten Gründen fing ein Lkw auf der Autobahn 36 Feuer. Foto: Florian Karlstedt / Feuerwehr Bad Harzburg