Leerstehendes Wohnhaus bei Bad Gandersheim brennt

Bad Gandersheim. In Hachenhausen stand in der Nacht zum 16. Oktober ein derzeit unbewohntes Mehrfamilienhaus in Flammen.

Insgesamt 70 Kräfte von acht freiwilligen Feuerwehren löschten den Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Hachenhausen (Symbolbild).

In einem Bad Gandersheimer Ortsteil hat es in einem leerstehenden Wohnhaus gebrannt. Personen wurden nicht verletzt. Das meldet die Polizei Northeim unserer Zeitung.

In der Nacht zu Samstag, 16. Oktober, wurde der Leitstelle der Feuerwehr gegen 2.50 Uhr ein Vollbrand in Hachenhausen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass in einem derzeit leerstehenden Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen war. Den Kräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Das Gebäude ist im mittleren Bereich stark brandgeschädigt. Personen sind bei dem Feuer nicht verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an. Zur Klärung der Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt.

Nach erster Einschätzung ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstanden. Im Einsatz waren insgesamt 70 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Bad Gandersheim, Altgandersheim, Dankelsheim, Ackenhausen, Gremsheim, Wolperode, Clus und Harzbörde.

pol