Bauarbeiten: B247 wird ab Montag voll gesperrt

Auf der Bundesstraße 247 zwischen Gieboldehausen und Obernfeld ist ab dem 18. Oktober mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund sind Bauarbeiten an der Fahrbahn und an den Bankettbereichen. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Nach Mitteilung der Behörde wird zwischen den Ortslagen Gieboldehausen und Obernfeld die Fahrbahn in zwei Bauabschnitten erneuert. Aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreiten und aus Gründen des Arbeitsschutzes ist eine Vollsperrung der Bundesstraße 247 in diesem Bereich erforderlich.

Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt beinhaltet die Fahrbahnerneuerung der B247 von Obernfeld bis Höhe Kreuzung B247/K106 in Richtung Rollshausen vom 18. bis 30. Oktober. Der zweite Abschnitt beinhaltet die Fahrbahnerneuerung der B247 zwischen Gieboldehausen bis Höhe Kreuzung B247/K106 in Richtung Rollshausen. Der Termin für die Durchführung des zweiten Bauabschnitts ist gegenwärtig noch in Abstimmung.

Umleitung

Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraßen B27/B446 von Gieboldehausen über Ebergötzen weiter nach Seeburg und über Seulingen nach Duderstadt auf die B247.

Die Baukosten belaufen sich für die hier beschriebenen Baumaßnahmen auf insgesamt eine Million Euro und werden vom Bund finanziert.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten.