Beschlossene Sache: die Kommunalverfassung wird geändert

Am vergangenen Dienstag hat der niedersächsische Landtag die umstrittene Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen. Die Regierungsparteien SPD und CDU hatten den Vorschlag eingebracht und halten eine deutliche Mehrheit – das Ergebnis war also erwartet worden. Damit verlieren Fraktionen mit weniger als fünf Mitgliedern künftig ihr Stimmrecht in Ausschüssen kommunaler Vertretungen.

Der Beschluss sorgt weiterhin für heftige Kritik. Die frühere Göttinger Landratskandidatin und jetzige Landtagsabgeordnete der Grünen, Marie Kollenrott, hält die Regelung für undemokratisch: „Obwohl Grüne von dem neuen Verfahren in vielen Kommunen, gerade auch als stärkste Kraft bei uns in Göttingen, profitieren werden, lehnen wir das Vorhaben ab. Es bevorzugt die größeren Fraktionen einseitig. Ausgerechnet da, wo die eigentliche inhaltliche Arbeit stattfindet, werden die kleinen Fraktionen jetzt an der Mitarbeit gehindert bzw. benachteiligt. Das untergräbt die Abbildung des Wählerwillens in den Ausschüssen. Zudem drohen Detail-Debatten, die eigentlich in die Fachgremien gehören, jetzt in den Stadtrat oder den Kreistag verlagert zu werden, wo sie die Sitzungen unnötig verlängern. Das ist nicht sinnvoll.“ Die Landtagsfraktionen von Grünen und FDP bereiten derweil eine Klage vor dem Staatsgerichtshof vor.

Die Freien Demokraten hatten zuvor schon ein Rechtsgutachten über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung von einer Privatdozentin der Uni Göttingen anfertigen lassen. Demnach sei „vor allem der Zeitpunkt der Änderung, die unmittelbar nach der Kommunalwahl in Kenntnis des Wahlergebnisses und mit Wirkung für die bereits begonnene Wahlperiode erfolgen soll“ verfassungsrechtlich angreifbar. Obwohl der Änderungsvorschlag seit April vorlag, wurde er nun genau einen Monat nach der Wahl beschlossen und betrifft die frisch gewählten Kreistagsmitglieder.

Der Vorsitzende der FDP Kreistagsfraktion in Göttingen, Dr. Thomas Stiller, kritisierte in einer Mitteilung der Partei die Änderung als „Maulkorb für die Kleinen“ und forderte Widerstand. Linke und Freie Wähler wollten sich mit einer Petition wehren. Auch die AfD in Northeim kritisierte die Entscheidung in einer Mitteilung. Bürgerinnen und Bürger zeigten sich auf Nachfrage unserer Zeitung verständnislos für die Neuerung.

jlk