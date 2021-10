Kleine Kämpferin Helene aus Ellrich will leben

Ellrich. Die einjährige Helene aus Ellrich ist an Blutkrebs erkrankt. Am 16. Oktober finden für sie zwei Fußball-Benefizspiele mit Typisierungsaktion statt.

Helene ist gerade erst ein Jahr alt und schon eine Kämpferin. Denn das kleine Mädchen ist an Blutkrebs erkrankt. Doch um den Kampf zu gewinnen, braucht sie eine Stammzellenspende. Daher veranstaltet der VfL 28 Ellrich am Samstag, 16. Oktober, auf dem Sportplatz einen Spendentag mit gleich zwei Fußballspielen.

Besucher können sich an dem Samstag typisieren lassen oder die Familie finanziell unterstützen. „Zu beachten sei bei einer Typisierung, dass man etwa eine Stunde vorher keine Nahrung zu sich nimmt“, erklärt die gebürtige Ellricherin Jessika Römermann, die an dem Tag die Typisierung vornehmen wird und zugleich Helenes Tante ist.

Das passiert mit den Spenden

„Die Spenden die an dem Tag gesammelt werden, gehen sowohl an die Knochenmarkspenderdatei der Uniklinik Göttingen, aber auch an das Elternhaus in Magdeburg, in dem zur Zeit die Mama der kleinen Helene wohnt“, sagt Jessika Römermann.

Derzeit trotze die einjährige Helene ihrer schweren Erkrankung, den vielen Untersuchungen und Spritzen und mache ihrem Namen alle Ehre, heißt es auf dem offiziellen Spendenaufruf der DKMS. Helene, die als Frühchen zur Welt kam und sich ins Leben kämpfte, gebe nicht auf und möchte auch diesen Kampf gewinnen.