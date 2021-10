Torfhaus. Auf der B4 zwischen Torfhaus und Bad Harzburg wurde ein Autofahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Wie die Polizei berichtet verlor ein Autofahrer am Dienstagmorgen, 12. Oktober, um 8.15 Uhr zwischen Torfhaus und Bad Harzburg vor einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Wagen.

Dadurch geriet der 5er BMW nach links von der Fahrbahn der Bundesstraße 4 ab. Hier kam das Auto auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer Verletzungen. Per Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

pol