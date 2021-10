Harzklub fordert gemeinsames Handeln bei Wege-Instandsetzung

Altenau. Hunderte von Wanderschildern sind in den letzten Jahren im Harz verloren gegangen und müssen ergänzt werden.

Um die Wanderregion Harz aufzuwerten ist in starkes Miteinander notwendig, sagt der Harzklub

Harzklub-Zweigvereine einer Region arbeiten in Bezirksarbeitsgemeinschaften eng zusammen. Hier werden gemeinsam Pläne geschmiedet, Projekte umgesetzt, Veranstaltungen vorbereitet. Insbesondere dienen die regelmäßigen Zusammenkünfte der gegenseitigen Abstimmung bei der Betreuung der Wanderwege.

Trotz der Corona-Pandemie konnten in den letzten drei Jahren im Rahmen des Projektes „Optimierung und Attraktivitätssteigerung des Naturparks Harz (Niedersachsen)“ 2.500 neue Wegeschilder gefertigt und angebracht werden. Dies war dringend erforderlich, denn die optimierten Routenverläufe mussten neu ausgeschildert werden.

Massive Verluste an Schildern und Pfosten

Nicht geplant waren jedoch die massiven Verluste an Schildern und Pfosten durch die intensiven forstlichen Maßnahmen aufgrund von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäferbefall. Viele Hunderte von Schildern sind in den letzten Jahren verloren gegangen und müssen ergänzt werden.

In der Sitzung der Bezirksarbeitsgemeinschaftsleiter Anfang Oktober in Altenau wurde die umfangreiche Arbeit der Zweigvereine gewürdigt. Jedoch wird die Kritik der Gäste am Zustand der Wanderwege, die durch Rückearbeiten stark zerfahren wurden, zunehmend lauter.

Starkes Miteinander notwendig

In einigen Bereichen wurden die Forstarbeiten bereits abgeschlossen. Nun gilt es, die Wege wieder in einen wanderbaren Zustand zu versetzen. Hier sind die Waldbesitzer gefordert. Gleichzeitig muss die Wanderinfrastruktur systematisch wiederhergestellt werden. Der Harzklub steht hierfür mit seinen ehrenamtlichen Kräften bereit.

Doch um die Wanderregion Harz aufzuwerten ist in starkes Miteinander notwendig – eine Allianz des Harzklubs mit den Landesforsten, Kommunen und Touristikern, aber auch mit den Privatwaldeigentümern. Nur durch ein gemeinsames Handeln und gegenseitige Unterstützung werde man Gästen ein attraktives Wegenetz bieten können.