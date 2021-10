Neue Hoffnung: Milans Behandlung kann beginnen

Für den kleinen Milan gibt es neue Hoffnung. Die Behandlung des Dreijährigen aus Duderstadt, bei dem im Mai ein bösartiger Hirntumor, DIPG (diffuses intrinsisches Hirnstammgliom), festgestellt wurde (wir berichteten), kann kommende Woche beginnen. „Wir sind so dankbar“, erklärt Manuela Paetsch, Milans Oma, gegenüber unserer Zeitung. „Mein Schwiegersohn fährt am Montag nach Frankfurt und kann dort das Medikament abholen. Wir müssen nicht zur Behandlung in die Schweiz. Das können wir unserem Kleinen ersparen.“

„Milan will leben“- Jeder kann mit einer Spende helfen

Das DIPG ist inoperabel und gilt als der bösartigste Tumor, den es gibt. Weltweit gibt es nur ca. 4.000 Fälle dieser Krankheit. Bei Recherchen war Milans Familie auf das Universitäts-Kinderspital Zürich gestoßen, dessen DIPG-/DMG-Zentrum sich zum Ziel gesetzt hat, für Familien aus der Schweiz, Europa und dem internationalen Ausland eine Anlaufstelle zu sein und ihnen neue Therapieansätze zu ermöglichen. Es kann Kindern mit DIPG den Zugang zu klinischen Studien aus den USA ermöglichen.

Medikament ONC201 kostet tausende Euro monatlich

Milan soll daher mit ONC201, einem Medikament aus den USA, das in Deutschland noch keine Zulassung hat, behandelt werden. Hierfür kommen hohe Kosten auf die Familie zu. „Das Medikament wird pro Monat zwischen 4.500 und 5.000 Euro kosten“, so Manuela Paetsch. „Den Tipp, dass es in Frankfurt einen Arzt gibt, der mit der Schweizer Klinik zusammenarbeitet, haben wir von der Mutter eines anderen erkrankten Kindes erhalten. Das Mädchen lebt schon zwei Jahre mit dem Medikament. Die Behandlung von Milan mit ONC201 wird nun von Ärzten der Universitätsmedizin Göttingen überwacht.“

Milan in einer Klinik. Foto: Privat / Facebook

Insgesamt sollte die erste Behandlungsphase rund 100.000 Euro kosten. Um diese Kosten bestreiten zu können, braucht Milans Familie finanzielle Unterstützung. „Ich bin Milan, ich bin drei Jahre jung und ich möchte leben“, heißt es daher im Spendenaufruf der Familie. Und der Spendaufruf ist bisher sehr erfolgreich und hat schon weit mehr als 80.000 Euro eingebracht. Und die Hilfsbereitschaft nimmt stetig weiter zu.

Auch Politiker wollen Milan und seinen Eltern helfen

So hat zum Beispiel der neue Landrat Marcel Riethig sein Versprechen eingelöst. Dieser hatte kurz nach dem ersten Spendenaufruf auf Facebook zugesichert: „Gleich nach der Wahl bin ich für Euch da, fest versprochen.“ Frank Abraham, einer der Organisatoren der Spendenaktion, berichtet: „Zu dem Treffen, das kürzlich stattfand, brachte Landrat Riethig gleich noch Herrn Schwarze vom Jobcenter Duderstadt mit. In einem sehr persönlichen Rahmen wurden viele Fragen und Sorgen der Familie erörtert und erklärt. Zum Beispiel die Frage des fehlenden Einkommens, welches gerade durch Krankheit und Unwissenheit unglücklich entstanden ist“, so Abraham.

Ganz ein echter Papa, saß Riethig wie selbstverständlich mit Milan auf dem Fußboden und spielte mit ihm. Die noch fehlenden Spendendosen sind zum Beispiel durch Dr. Andreas Philippi organisiert und unterwegs. Philippi steht in engem Kontakt mit der Familie. Auch Politiker wie MdB Frauke Heiligenstadt und Dr. Roy Kühne haben ihre Unterstützung zugesichert.

Frank Engels, Mitorganisator der Spendenaktion, und Frank Abraham als ehemalige Vorstände der CDU Hattorf haben zudem beschlossen, alle Fraktion der Samtgemeinde und Samtgemeindebürgermeister Henning Kunstin anzuschreiben und zu fragen, welche soziale Hilfe und Netzwerke einem Postboten ihrer Gemeinde angeboten werden könnten.

Milans Papa ist in Hattorf kein Unbekannter

Für etliche Bürger in der Samtgemeinde Hattorf ist Milans Papa, Kevin Wagner, kein Unbekannter. Denn Kevin Wagner ist dort Postbote. Daher wünschen sich die Initiatoren der Spendenaktion, Frank Abraham und Frank Engels, Unterstützung für Milans Familie besonders auch aus ihrer Samtgemeinde.

Milan mit seinem Vater im Zoo Leipzig. Foto: Privat / Facebook

Aktuell laufen unzählige Aktion zur Unterstützung von Milan und seiner Familie. Diese werden organisiert von Privatpersonen, Vereinen und Firmen, um Geld für „Milan will Leben“ zu sammeln. „Ein besonderen Dank geht an den VfL Wolfsburg, der nicht nur eine tolle Kiste voller Freude an VfL-Artikeln sendete, nein auch der Vorstand steht nun im engen Kontakt zur Familie und möchte persönliche Hilfe anbieten. Wer helfen möchte, kann über den WhatsApp-Button bei Facebook unter ,Milan will Leben’ mit uns in Kontakt treten“, erklären Abraham und Engels. Dort ist zum Beispiel auch nachzulesen, dass bei einer spontanen Spendenaktion bei einem Spiel des FC-Zellerfeld 200 Euro zusammengekommen sind. Des Weiteren wird bei Ebay ein Trikot von Hertha BSC mit Unterschriften der Spieler zugunsten Milan versteigert.

Zahlreiche Aktionen für Milans Behandlung

Kommenden Samstag, 16. Oktober, gibt es besondere Mini-Fotoshootings für „Milan will Leben“. Diese laufen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr im Café „Herzallerliebst“, Barbiser Straße 97, in Barbis. Dazu laden das Café, der „Hausflohmarkt on Tour“ sowie „NewbornPhotostar“ ein. Abgelichtet werden Familien, Paare, Gruppen, Kinder, Einzelpersonen und Vierbeiner – gegen eine Gebühr von 50 Euro. Der Betrag wird zu 100 Prozent für Milan weitergegeben. Es gibt nur noch wenige freie Termine. Anmelden kann man sich unter Telefon 0179 / 6 599 699 oder per E-Mail an Kontakt@Newbornphotostar.de.

Am Montag, 11. Oktober, hatte Milan einen besonderen Tag: Er besucht jetzt einen Kindergarten. Darüber sagt Manuela Paetsch, Milans Großmutter: „Der erste Tag war super. Er wollte gar nicht wieder weg, sondern lieber weiter mit den anderen Kindern spielen.“ Milan geht in einen Kindergarten des Inklusiven Campus Duderstadt. Ganz fremd fühlte er sich an seinem ersten Tag dort nicht, denn unter den Kindern seiner Gruppe befindet sich auch sein Cousin. Außerdem sind sie insgesamt nur fünf Kinder in der Gruppe – betreut von drei Erzieherinnen.