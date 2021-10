Gerücht über Gefahrenlage sorgt für Aufregung in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Freitag an zwei Gandersheimer Schulen das Gerücht einer Gefahrenlage. Die Polizei zeigte Präsenz.

Ein Gerücht über eine bevorstehende Gefahrenlage an einer Schule in Bad Gandersheim führte am Freitagmorgen zu Aufregung bei der Lehrerschaft und Eltern.

Das Gerücht verbreitete sich in den sozialen Medien, im Umfeld der zwei weiterführenden Schulen wie ein Lauffeuer und verursachte dadurch erhebliche Beunruhigung, so die Polizei.

Keine Hinweise auf eine reale Gefahr

Obwohl es nach Ermittlungen keine Hinweise auf eine reale Gefahr gab, entschied sich die Polizei in Abstimmung mit der Schulleitung, im Umfeld der beiden Schulen polizeiliche Präsenz zu zeigen, für den Fall, dass besorgte Eltern einen polizeilichen Ansprechpartner benötigten.

Intensive Ermittlungen zur Nachverfolgung des Gerüchtes führten zu dem Ergebnis, dass eine Gefahrenlage zu keiner Zeit bestand. Mit den erschienenen Schülern und Schülerinnen führte die Schule einen gemeinsamen Unterricht am Freitag durch, um die Geschehnisse des Morgens zu thematisieren.

