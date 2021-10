Spitzenforschung: UMG im DFG-Förderatlas unter den Top 10

Forschung an der Universitätsmedizin Göttingen.

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) bleibt forschungsstark: Sie steht in der Spitzengruppe der forschenden universitätsmedizinischen Einrichtungen in Deutschland. Im Förderatlas 2021 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) belegt die UMG im Vergleich der DFG Bewilligungen der hochschulmedizinischen Standorte den neunten Platz. Das berichtete die Universitätsmedizin in einer Pressemitteilung.

In den Jahren 2017 bis 2019 hat die UMG für ihre Forschungsprojekte insgesamt 69,4 Millionen Euro von der DFG bewilligt bekommen. Rechnet man die Fördersummen pro Professur um, belegt die UMG sogar den fünften Platz mit 629.700 Euro pro Vollzeit-Professur. „Die aktuelle Auswertung der DFG belegt, dass die Universitätsmedizin Göttingen insbesondere in der Grundlagenforschung mit Ihren Forschungsvorhaben wettbewerbsfähig und erfolgreich ist und bleibt“, sagt Professor Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes der UMG, Vorstand Forschung und Lehre und Dekan der medizinischen Fakultät. „Das gute Abschneiden motiviert uns, weiterhin Spitzenforschung auf höchstem Niveau voranzubringen.“

Die DFG ist die bedeutendste öffentliche Forschungsfördereinrichtung für universitäre Forschung, deren Gelder kompetitiv nach Begutachtung durch ausgewiesene nationale und internationale Experten vergeben werden. Neben der Publikation der Forschungsergebnisse in anerkannten internationalen Journalen zählt die Einwerbung von Forschungsgeldern (Drittmittel) zu den wichtigsten Qualitäts- bzw. Erfolgskriterium in der Forschung. Die UMG hat drei profilbildende Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Neurowissenschaften, Herz-Kreislaufmedizin und Onkologie und bildet wie im Förderatlas bestätigt mit der Universität und den außeruniversitären Einrichtungen am Göttingen Campus einen regionalen Cluster.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Die UMG hat die Sprecherfunktion im Exzellenzcluster „Multiscale Bioimaging (MBExC)“. Zudem ist sie an drei Deutschen Zentren derGesundheitsforschung beteiligt: dem Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), dem Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) und dem Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ). Außerdem hat die UMG Sprecherfunktion in vier Sonderforschungsbereichen (SFB): SFB 889 Cellular Mechanisms of Sensory Processing, SFB 1002 Modulatorische Einheiten bei Herzinsuffizienz, SFB 1190 Transportmaschinerien und Kontaktstellen zellulärer Kompartimente und SFB 1286 Quantitative Synaptologie.

Darüber hinaus werden zwei Forschungsgruppen, zwei Klinische Forschungsgruppen und zahlreiche Forscherinnen der UMG individuell von der DFG gefördert. Die DFG gibt alle drei Jahre ihren Förderatlas heraus, in dem sämtliche Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland zusammengefasst werden. Die 36 hochschulmedizinischen Einrichtungen in Deutschland wurden im begutachteten Zeitraum 2017 bis 2019 mit insgesamt 1,74 Milliarden Euro gefördert. Spitzenreiter unter den hochschulmedizinischen Einrichtungen sind die Charité – Universitätsmedizin Berlin mit einer Fördersumme von 115,9 Millionen Euro und die Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München/Klinikum der Universität München mit 107,3 Millionen Euro.