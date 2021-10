Pkw überschlägt sich nahe Nörten-Hardenberg

Bei einem Unfall nahe Nörten-Hardenberg hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Dabei erlitt der Autofahrer Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 1. Oktober, um 5.40 Uhr auf einem Weg zum KalksandsteinwerkElvese in Fahrtrichtung K420. In einer Rechtskurve kam der 20-Jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf den Rädern zum Stehen, der Pkw-Fahrer wurde verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Ausfallerscheinungen beim Unfallfahrer

Bei der Unfallaufnahme wurden Ausfallerscheinungen beim 20-Jährigen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca 5.000 Euro.

pol