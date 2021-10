Die Einheit feiern im Schatten der Rotbuche

Walkenried. Traditionsfest zwischen Ellrich und Walkenried: Am Sonntag ist Tag der Deutschen Einheit. Grüne laden zur Wanderung nach Hohegeiß.

31 Jahre Deutsche Einheit – das wird am kommenden Sonntag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, bundesweit mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. So auch mit dem traditionellen Rotbuchenfest an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze zwischen Walkenried und Ellrich.

Bürger aus Thüringen und Niedersachsen feiern gemeinsam von 10 bis 19 Uhr auf der L 601 / L 1014 zwischen Walkenried und Ellrich. Um 10 Uhr beginnt das Markttreiben, um 11 Uhr folgen eine Andacht im Festzelt und Grußworte der Bürgermeister. Ab 11.30 Uhr geht es weiter mit Markttreiben und Musik mit DJ Lutz.

Wandern zum Ring der Erinnerung

Gemeinsam mit Grünen aus Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt lädt Bündnis 90/Die Grünen im Altkreis Osterode zu einer Wanderung ein. Treffen ist am Sonntag, 3. Oktober, um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Tourist-Information in Hohegeiß. Ziel ist das Naturdenkmal Ring der Erinnerung. Die Strecke dorthin und zurück beträgt etwa sieben Kilometer. Mit der Wanderung soll die Wiedervereinigung gelebt werden. Besonders der Harz, der durch die Grenze getrennt war, ist ein symbolträchtiger Ort. Anmeldung nicht erforderlich, aber zur Koordination von Fahrgemeinschaften Anmeldung unter info@gruene-osterode.de erbeten.

kic