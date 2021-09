124 kluge Köpfe bewerben sich um Göttinger Innovationspreis 2021

Göttingen. Innovationspreise in drei Kategorien wurden in Göttingen verliehen. Umweltminister Olaf Lies vergab außerdem Klima-Innovationspreis Niedersachsen.

124 Gründer, mittelständische Unternehmen, weltweit agierende Konzerne und Bildungseinrichtungen, aber auch Wissenschaftler, Studenten sowie soziale Projekte und Initiativen hatten sich für den Innovationspreis 2021 des Landkreises Göttingen beworben. Am Montagabend, 27. September, wurden die Preise im Deutschen Theater Göttingen verliehen.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das diesjährige Motto des Innovationspreises ,Perspektiven erkennen – Fortschritt wagen!’ wörtlich genommen“, so Landrat Bernhard Reuter. „Südniedersachsen ist Aufsteigerregion, der Landkreis Göttingen ist ein Motor dieser Entwicklung und der Innovationspreis gewinnt weiter an Bedeutung. Auch die enge Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium, das seinen Klima-Innovationspreis Niedersachsen in diesem Rahmen zum zweiten Mal verleiht, macht das deutlich und trägt zur Strahlkraft des Wettbewerbs über die Region hinaus bei“, so Reuter.

Der Innovationspreis des Landkreises Göttingen wurde 2021 zum 19. Mal verliehen. Foto: Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH / WRG

„Der Klimawandel hat längst unseren Alltag erreicht, ist vielfach spürbar und greifbar. Darum ist Klimaschutz in meinen Augen die wichtigste Generationenaufgabe dieses Jahrzehnts“, so Niedersachsens Umwelt- und Klimaschutzminister Olaf Lies. „Für den gemeinsamen Erfolg brauchen wir auch die Wirtschaft an unserer Seite, die mit klugen, innovativen und neuen Lösungen einen erfolgreichen Weg mitzeichnet. Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg gehen: Mehr als 40 Bewerbungen für den diesjährigen Wettbewerb machen deutlich, wie viel Potenzial für die Unternehmen im Klimaschutz steckt.“ Ausgezeichnet wurde hierbei für Fahrzeugumrüstungen auf klimafreundliche Antriebe E-Cap Mobility Winsen/Luhe.

19. Innovationspreis Göttingen: Kategorien und Preisträger

Gründer und Jungunternehmer (bis zwei Jahre): 1. Platz Goenomics GmbH, Göttingen, für „Next-Generation Genom-Annotationen“; 2. Platz Elpis Simulation, Hann. Münden für „Software-basierte Schlaganfallprävention“; 3. Platz Amberskin, Braunschweig für „Plastikfreies Kunstleder“.

Unternehmen bis 20 Mitarbeiter: Nano-Tag Biotechnologies, Göttingen, „Alfa-tag, ein universeller Epitop-tag“; DBD-Plasma GmbH, Göttingen, „Plasmasystem zur Handdesinfektion“; Tischlerei HvM, Wolfsburg, „Stadtforst Holz HvM“.

Unternehmen über 20 Mitarbeiter: Opitz Packaging systems GmbH, Kalefeld, „Automatischer Polstereinleger für Versandkartons“; Benas Biogasanlage GmbH, Vorwerk, „Verpackungen und Naturprodukte aus Bio-Reststoffen“; A. Kayser Automotive Systems GmbH, Einbeck, „Explosions-Schutzelement“.

Sonderpreis „Wissenschaft und Bildung“: Deutsches Theater Göttingen „Theater findet statt – immer“.

Sonderpreis „Soziales und Integration“: Caritasverband Südniedersachsen e.V., Duderstadt, „Inklusiver Campus Duderstadt“.

Sonderpreis Messtechnik: Lisa Laser Products GmbH, Katlenburg, „Intelligenter Laser für die Harnsteintherapie“.

kic