Schwerer Verkehrsunfall bei Duderstadt

Der Fahrer wurde in seinem zerstörten Pkw eingeklemmt.

Am frühen Samstagabend kam es um kurz vor 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei Duderstadt. Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr die L 569 von Westerode kommend in Richtung Nesselröden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem völlig zerstörten Pkw eingeklemmt. Die alarmierte Notärztin aus Duderstadt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Kräfte der Feuerwehr mussten seinen Leichnam mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts bergen. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst aus Duderstadt die Feuerwehren aus Westerode und Duderstadt mit 20 Einsatzkräften. Die L 569 blieb für die Bergungsarbeiten bis rund 21 Uhr voll gesperrt.

ffw