B 498: Kradfahrer Richtung Altenau verunglückt

Am Samstag, 11. September, befuhr am Nachmittag ein 50-jähriger Kradfahrer mit seiner Maschine die B 498, aus Dammhaus kommend in Richtung Altenau. Auf regennasser Fahrbahn kam er auf Grund nicht ausreichender Profiltiefe und einer nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Schutzplanke und verletzt sich schwer. Der Verkehrsteilnehmer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Nordhausen gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.500 EUR geschätzt.

