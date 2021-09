Gieboldehausen. Eine mysteriöse Verletzung am Hinterkopf eines Fußgängers beschäftigt die Ermittler der Polizei Duderstadt.

Blaulicht Auf Fußgänger geschossen? Rätselhafter Fall in Gieboldehausen

Laut Aussage des Verletzten war er am 19. August zu Fuß auf der Göttinger Straße unterwegs. Gegen 19.45 Uhr überquerte er die Ludwig-Erhardt-Straße. Dort fiel ihm ein dunkler neuerer Volvo, vermutlich ein XC 60, mit Alufelgen auf. Plötzlich habe er einen lauten Knall gehört und ein Stechen am Hinterkopf gespürt. In der Folge stürzte er.

Am Kopf des Gieboldehäusers musste eine ca. drei Zentimeter lange Wunde ärztlich versorgt werden. Diese könnte von einem Schuss aus einer Druckluftwaffe oder einem Luftgewehr herrühren. Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

pol