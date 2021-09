Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und fährt gegen Streifenwagen

Göttingen. Die Polizei wollte am Sonntag einen Motorradfahrer kontrollieren. Doch der gab Gas. Die Flucht endete schließlich mit einem Unfall in Göttingen.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer in Göttingen gegen einen Streifenwagen geprallt. Der 23-Jährige und seine Sozia überstanden die Kollision am Sonntagvormittag ersten Informationen zufolge unverletzt.

Der Motorradfahrer war zuvor einer anderen Streife auf der B27 in Fahrtrichtung Göttingen wegen eines Verkehrsverstoßes aufgefallen und sollte deshalb im Bereich Roringer Berg angehalten und kontrolliert werden. Stattdessen gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Unfall Göttingen: Biker prallt gegen Polizeiwagen

Eingangs des Stadtgebietes Göttingen verlangsamte er sein Tempo und flüchtete weiter auf einem parallel zur Straße verlaufenden Fuß- und Radweg. An dessen Ende verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine 600er Honda und prallte gegen die Beifahrerseite eines hier stehenden Polizeiwagens.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca 9.000 Euro. Das Motiv ist noch unklar. Eventuell stand er unter Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

jk