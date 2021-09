Clausthal-Zellerfeld. Autofahrerin gerät auf der Telemannstraße in Clausthal-Zellerfeld in Gegenverkehr.

Die Polizei war bei einem Unfall in Clausthal-Zellerfeld im Einsatz.

In Clausthal-Zellerfeld ist ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden.

Wie die Polizei Goslar unserer Zeitung berichtet, geriet eine Autofahrerin am Freitag, 3. September, gegen 19.30 Uhr in der Telemannstraße in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines Mannes. Der Autofahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen.

Als Unfallursache vermutet die Polizei „körperliche Mängel“ der Fahrerin. Der entstanden Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

pol