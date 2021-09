Göttingen. Vor Ort am Samstag in Göttingen sind neben Kanzlerkandidat Olaf Scholz auch Ministerpräsident Stephan Weil, Lars Klingbeil und Hubertus Heil.

Super-Wahljahr 2021 SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht Samstag in Göttingen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt seine „Scholz packt das an“-Tour fort und kommt am heutigen Samstag, 4. September, zu einer großen Kundgebung nach Göttingen.

Das Vorprogramm startet um 15 Uhr vor dem Alten Rathaus am Markt in Göttingen. 15.15 Uhr folgt die Eröffnung und Begrüßung durch Generalsekretär Lars Klingbeil. Um 15.20 Uhr schließt sich eine Talkrunde an – moderiert von Lars Klingbeil mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Matthias Miersch (Mitglied des Bundestags), und Petra Broistedt (Göttinger Oberbürgermeister-Kandidatin).

Um 15.45 Uhr hält Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eine Rede bevor ab 16 Uhr Kanzlerkandidat Olaf Scholz ans Mikrofon tritt.

Die Veranstaltung wird auch als Livestream übertragen auf: www.spd.de.