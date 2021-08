Göttingen. Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl in der Stadt Göttingen sei laut Verwaltung aber nicht gefährdet.

Verschiedene Stimmzettel stecken in einem Stimmzettelumschlag für eine Briefwahl.

Super-Wahljahr 2021 Verwirrung in Göttingen: Wahlunterlagen teilweise fehlerhaft

Nach dem Versand von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen seitens der Stadt Göttingen ist bekannt geworden, dass sich darunter fehlerhafte Unterlagen befanden.

Bei den Wahlbenachrichtigungen zur Kommunalwahl am 12. September 2021 wurden bei einigen Wahlberechtigten fehlerhafte Adressen aufgedruckt, einige Bürger haben die Unterlagen auch doppelt erhalten. Darüber informiert die Stadt Göttingen.

Keine Auswirkungen auf Kommunalwahl

Eine ordnungsgemäße Wahldurchführung sei dadurch aber laut Verwaltung nicht gefährdet. „Eine unrechtmäßige Beantragung von Briefwahlunterlagen ist mit fehlerhaften Wahlbenachrichtigungen nicht möglich, Mehrfachwahlen sind durch zahlreiche gesetzliche Kontrollmechanismen ausgeschlossen. Eine Wahlanfechtung ist durch die fehlerhafte Wahlbenachrichtigung ebenfalls nicht möglich, da diese einen rein informativen Charakter haben“, heißt es in der Mitteilung.

Erik Feßler, Gemeindewahlleiter der Stadt Göttingen, betont: „Wer nicht korrekte Wahlbenachrichtigungen erhalten hat, ist verständlicherweise erst einmal irritiert. Das Versehen wirkt sich aber nicht auf die Kommunalwahl aus.“

Andersfarbige Briefumschläge

Bei einigen Briefwahlunterlagen zur Kommunalwahl, die in diesen Tagen an Bürger verschickt wurden, liegen fehlerhafte Anleitungen bei; die angegebene Farbzuordnung zu den Briefumschlägen ist falsch. In der Anleitung wurden die Farben Blau (kleinerer Stimmzettelumschlag) und Rot (größerer Wahlbriefumschlag) angegeben.

Tatsächlich sind die zu verwendenden und auch mitgeschickten Umschläge jedoch Grün (kleinerer Stimmzettelumschlag) und Gelb (größerer Wahlbriefumschlag).

kic