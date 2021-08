Roland Kaiser kommt nach Goslar: Konzert Anfang September

Goslar. Am 3. September tritt Schlagerstar Roland Kaiser vor 10.000 Leuten auf dem Osterfeld in Goslar auf. Karten sind für Geimpfte und Genesene verfügbar.

Die Vorbereitungen laufen in allen Bereichen auf Hochtouren. In Abstimmung mit dem Landkreis und der Stadt Goslar wird Roland Kaiser mit seiner Band am Freitag, den 3. September, sein einziges Open-Air-Konzert in Niedersachsen in diesem Sommer geben. Und das mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Osterfeld. Einlass erhalten nur vollständig Geimpfte und Genesene. Darauf hat man sich mit den Behörden verständigt.

Ursprünglich wollte Roland Kaiser mit seiner Band am 26. und 27. Juni zwei Konzerte auf der Kaiserpfalz spielen. Die Ticketinhaber erhalten nun die Möglichkeit, ihre bereits erworbenen Eintrittskarten auf diese Veranstaltung umzubuchen, um somit doch noch im Sommer 2021 ihren Schlagerstar live zu erleben.

Landrat hofft auf Impuls für die Impfkampagne

Derzeit schwebt über der Konzertdurchführung noch der Inzidenzwert von 35, bis zu dem die Veranstaltung nach aktueller Rechtslage zugelassen ist. Allerdings ist nach der öffentlichen Diskussion und den Entwurfsplanungen der Landesregierung zu den richtigen Bewertungsmaßstäben eine Abkehr vom bloßen Inzidenzwert zu erwarten. Spätestens zum 25. August erwartet man auch in Niedersachsen in der Neufassung der Corona-Verordnung die genauen Details für Großveranstaltungen, der insbesondere Faktoren wie die Hospitalisierung und die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern mit hinzunimmt.

Roland Kaiser: „Mein gesamtes Team und ich sind sehr glücklich, dass meine Band und ich am 3. September den lange ersehnten Live-Termin in Goslar spielen dürfen und die Rückkehr zur Kultur feiern können. Für das baldige Wiedersehen mit meinen Fans hat der örtliche Veranstalter „Studio D4“, der Landkreis sowie die Stadt Goslar die logistische Herausforderung angenommen und ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept für die Umsetzung erarbeitet, das ich vollumfassend unterstütze. Meine Band und ich freuen uns sehr, dass sich nun endlich etwas bewegt.“ Landrat Thomas Brych, der die Pläne des in Wernigerode ansässigen, örtlichen Konzertveranstalters „Studio D4“ gerne unterstützt, erhofft sich von dem Auftritt einen Impuls für die Impfkampagne.

Stadtrat glaubt an Blaupause für weitere Formate

„Abgesehen davon, dass auch ich mich nach rund anderthalb Jahren Pandemie nach mehr Normalität sehne, halte ich Öffnungsschritte für Geimpfte und Genesene zum gegenwärtigen Zeitpunkt für das richtige Signal. Offenbar ist das Impfangebot alleine nicht ausreichend, sondern es müssen zusätzliche Anreize geschaffen werden, damit sich so viele Menschen wie möglich immunisieren lassen“, ist Goslars Landrat überzeugt.

Erster Stadtrat Burkhard Siebert, ebenfalls ein Verfechter der Großveranstaltung auf dem Osterfeld, glaubt an das Konzept von Konzertveranstalter Christian Legler und seinem Team und ist zuversichtlich, dass hier eine Blaupause für weitere Formate geschaffen werden könnte.

Roland Kaiser bei einem Auftritt vor einem Jahr in Berlin. Foto: Britta Pedersen / dpa

„Konzerte müssen auch wirtschaftlich sein, von daher ist es wichtig, dass hier Erfahrungen gesammelt werden, die möglicherweise auch bei anderen Veranstaltungen Anwendung finden können“, so Siebert. „In Goslar haben wir in diesem Sommer bereits sehr positive Erfahrungen mit dem Volksfest gesammelt. Von daher bin ich optimistisch, dass auch ein großes Konzert mit stimmigem Hygienekonzept und entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen funktionieren wird.“

Christian Legler ist davon überzeugt, dass Gesundheitsschutz und Unterhaltung in Einklang gebracht werden können: „Wir freuen uns über die Möglichkeit das Konzert mit Roland Kaiser organisieren zu können, und wir nehmen diese Herausforderung gerne an. Die Sicherheit der Besucher genießt bei uns oberste Priorität. Die Veranstaltungsbranche muss in die Zukunft blicken und dafür braucht es eben auch entsprechende Gelegenheiten wie nun hier in Goslar.“

Kartenumtausch oder Erstattung möglich

Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind und bereits Tickets für das verschobene Konzert haben, müssen diese bei den entsprechenden Portalen, bei denen diese erworben wurden, für das Konzert am 3. September umbuchen. Karteninhaberinnen und -inhaber, die weder geimpft, genesen oder aber terminlich verhindert sind, können die Tickets in Gutscheine umwandeln, beispielsweise für das geplante Roland-Kaiser-Konzert im nächsten Jahr, oder sich den Kaufpreis erstatten lassen.

Neue Kartenkontingente für das Konzert verfügbar

Neben dem Umtauschverfahren sind auch bereits freie Kartenkontingente für alle vollständig Geimpften oder Genesenen über Eventim.de für das Konzert auf dem Osterfeld für zur Zeit 54,90 Euro je Karte verfügbar.

Der Nachweis über die vollständige Impfung bzw. der Genesenen-Nachweis ist zusammen mit einem Ausweisdokument und dem (umgebuchten) Ticket für den 3. September am Einlass vorzulegen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.