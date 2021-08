Walk-In-Impfungen im Landkreis weiter möglich – auch für Kinder

Der Landkreis Göttingen führt das „Walk-in-Impfen“ in seinen stationären Impfzentren als niederschwelliges Angebot für eine Corona-Schutzimpfung fort. „Das Angebot richtet sich auch an Kinder- und Jugendliche ab zwölf Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Hierzu gibt es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission und des Robert-Koch-Instituts. Bei Kindern unter 16 Jahren muss die Einwilligung beider Elternteile vorliegen, Jugendliche ab 16 Jahren dürfen selbst entscheiden. Der Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder einem schweren Verlauf von Covid-19 ist eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen“, erklärt die Kreisverwaltung.

Der Erfolg der Impfkampagne sei zudem entscheidend dafür, wann, wie und für wen die notwendigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens zurückgenommen werden können. Als Angebot für einen persönlichen Schutz und Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie bleibt das Angebot der Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung in den Impfzentren des Landkreises deshalb bestehen.

Verschiedene Vakzine verfügbar

Das gilt für das Impfzentrum Herzberg am Harz, Sporthalle Oberschule Herzberg-Heidestraße 10, dienstags bis samstags zwischen 9 und 10.30 Uhr, sowie zwischen 14 und 15.30 Uhr, und das Impfzentrum Göttingen, Sporthalle BBS II Göttingen, Godehardstraße 11, dienstags bis samstags zwischen 9 und 15.30 Uhr.

Der Impfstoff kann laut Kreisverwaltung grundsätzlich frei gewählt werden, in den Impfzentren seien die Vakzine der Firmen BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson grundsätzlich verfügbar. Impfwillige müssen ein Ausweisdokument und den Impfpass mitbringen. Die Einwilligungserklärung sowie der Anamnesebogen für den Impfstoff werden vor Ort bereitgehalten.

Verbindliche Termine können weiter vereinbart werden

Das Angebot können Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden im Kreisgebiet (ohne Stadt Göttingen) in dem Impfzentrum des Landkreises wahrnehmen, das für ihre Versorgung zugewiesen ist (Informationen auf der Webseite www.landkreisgoettingen.de, Corona-Informationen, Impfzentren Landkreis Göttingen).

Das „Walk-in-Impfen“ ergänzt das Angebot der verbindlich vereinbarten Termine. Auch diese können nach wie vor über die Landeshotline und das Online-Impfportal Niedersachsen gebucht werden und sind kurzfristig verfügbar. Der Vorteil: Gebuchte Termine habe Vorrang und werden prioritär bedient. Zudem gibt es Angebote mit dem Impfmobil an gut erreichbaren Orten im Landkreis.