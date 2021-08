Erschreckende Bilanz nach Tempomessung auf B248

Oldenrode. Die Polizei hat in einem Tempo-50-Bereich auf der B248 bei Kalefeld/Oldenrode die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Bilanz sei erschreckend.

Die Polizei Northeim kontrollierte am Mittwoch von 14.15 bis 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 248 die Geschwindigkeit in einem 50 km/h-Bereich bei Oldenrode – mit einer erschreckenden Bilanz, wie die Beamten in einer Mitteilung berichten.

Insgesamt wurden mehr als 600 Fahrzeuge gemessen. Fast jedes fünfte Fahrzeug passierte die Messstelle dabei mit überhöhter Geschwindigkeit. Innerhalb der vier Stunden ergaben sich somit 109 Verstöße.

116 km/h bei Tempo 50

Ein Auto wurde mit 116 km/h abzüglich Toleranz in dem 50 km/h-Bereich gemessen. Ein Fahrer aus Northeim passierte die Messstelle innerhalb von 13 Minuten sogar zwei Mal zu schnell, jeweils im Bußgeldbereich. Eine doppelte Überschreitung des erlaubten Tempo 50 war in dem Messzeitraum keine Seltenheit, bedauert die Polizei.

An diesem Wochenende wird die Polizei Northeim deshalb weiter Präsenz zeigen und im gesamten Landkreis nächtliche Geschwindigkeitsmessungen durchführen, kündigen die Beamten abschließend an.