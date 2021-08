Eskalierter Streit in Göttingen: Ermittlungen laufen

Nach dem mutmaßlich eskalierten Beziehungsstreit in Göttingen dauern die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie zum Auslöser an. Das berichtet die Polizei. Bei der Auseinandersetzung in einem Mehrparteienhaus waren am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr ein Mann lebensgefährlich und eine Frau schwer verletzt worden.

Mann nach Not-OP außer Lebensgefahr

Entgegen der ersten Berichterstattung durch die Polizei wurde der Mann aber nicht von Beamten „zu Boden gebracht“. Er lag bereits mit schweren Verletzungen vor dem Haus, als die alarmierte Polizei eintraf. Der Göttinger musste in der Uniklinik notoperiert werden. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.

Der genaue Tathergang ist bislang ungeklärt. Die Wohnung, in der sich die Tat nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete, war noch am Mittwoch von Experten spurentechnisch untersucht worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

jk