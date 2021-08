Goslar. In der Einrichtung wurden zwei Diebstähle innerhalb von 24 Stunden registriert. Die Polizei ermittelt.

In Goslarer Seniorenresidenz 88-Jährige beklaut

Gleich zu zwei Diebstählen kam es zwischen dem Nachmittag des 12. und Morgen des 13. August in einer Seniorenresidenz in Goslar. Wie die Polizei berichtet wurde zunächst Geld aus der Wäscherei des Seniorenheimes entwendet. Die 46-jährige Besitzerin hatte einen Briefumschlag mit 30 Euro Bargeld auf einem Regal abgelegt und musste am Tag darauf den Diebstahl feststellen.

Des Weiteren wurde einer 88-jährigen Bewohnerin der Seniorenresidenz, in etwa dem gleichen Zeitraum, aus deren Kleiderschrank die Geldbörse entwendet. Die Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest.

Strafanzeigen wurden erstellt, die Polizei ermittelt.

pol