Pflege und Qualität: Harzkliniken gewinnen zwei Asklepios-Preise

Goslar. Die Asklepioskliniken in Goslar und Bad Harzburg sind zwei mal konzernintern ausgezeichnet worden.

Asklepios-Award-Preisträgerinnen in der Kategorie Pflege (v.l.): Julia Albrecht, Beata Boronczyk sowie Asklepios-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Asklepios Harz Regional-Geschäftsführerin Adelheid May und Harzkliniken-Geschäftsführer Matthias Dürkop.

Die Asklepios Harzkliniken haben in diesem Jahr zweimal den Asklepios Award gewonnen. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Bewegte Stationspfade“ mit dem ersten Preis in der Kategorie Pflege. In der Kategorie Qualität hat es für das „Patient Reported Outcome Measure“ den ersten Preis gegeben, teilt der Konzern mit.

Projekt „Bewegte Stationspfade“

Das Projekt „Bewegte Stationspfade“ sei ein bisher einzigartiges Trainings- und Pflege-Konzept, mit dem Patienten schneller in Bewegung kommen, stabiler und fitter werden sollen – also handelt es sich um eine Art „Fitness-Parcours“ in der Klinik, teilen die Harzkliniken mit.

Gerade in Kliniken bewegen sich Patient:innen in der Regel weniger – darauf soll das Programm eingehen. Durch die Schaffung einer bewegungsfördernden Umgebung und die täglichen Übungen und Bewegung entlang des Pfades soll die Mobilität vor allem der älteren Patienten erhalten bleiben beziehungsweise gefördert werden.

Die Flure der Stationen sind jeweils 50 Meter lang. Gehen die Patienten zum Beispiel mehrmals am Tag den „Bewegungspfad“ entlang, werden sie eine Strecke im Schnitt von 400 Meter schaffen. Ein weiterer Aspekt: In den „Guten Stuben“, das sind gemütlich eingerichtete Aufenthaltsräume etwa mit Kamin, Gemälden von Bücherwänden oder Aquarien mit echten Fischen, haben Patienten jeweils die Möglichkeit, eine Pause zu machen und mit anderen in Kontakt zu kommen.

Beata Boronczyk (Advanced Practice Nurse M.A.; MscN, Pflege) hat das Stationspfade-Projekt unter anderem mit Kolleginnen der Ergo- und Physiotherapie Julia Albrecht, Maria Rukat, Jennifer Tauchert entwickelt und umgesetzt. Sie ist gelernte Krankenschwester, aber auch eine der Pflegekräfte mit Masterabschluss in der Pflegewissenschaft und besonderer Spezialisierung. In den Harzkliniken wirkt sie als Demenzbeauftragte, kümmert sich als studierte Pflegeexpertin im Fachgebiet Demenz um derart betroffene Patientinnen und Patienten, teilen die Asklepioskliniken mit.

„Patient Reported Outcome Measure“ (PROM)

Das Team der Bad Harzburger Klinik erhält den ersten Preis in der Kategorie „Qualität“ für das Projekt „Patient Reported Outcome Measure“ (PROM). Verantwortlich sind Privatdozent Dr. Christian Liebau, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und gelenkerhaltende Chirurgie der Asklepios Harzklinik Bad Harzburg, Monika Karsten, Qualitätsmanagerin der Harzkliniken sowie Stefan Kruse (Konzernbereich Qualität).

PROM ist laut Asklepios eine Befragung und Qualitätsanalyse bei Patienten, die eine primäre Hüft- oder Knieendoprothese bekommen haben. Dadurch werden mögliche Beschwerden und Probleme bei alltäglichen Aktivitäten, die durch das geschädigte Gelenk verursacht werden, erfasst. So können die Behandlungen noch effektiver gestaltet werden, heißt es.

In Jahr 2017 startete das PROM-Pilotprojekt zur Endoprothetik (Knie- oder Hüftprothese) in der Asklepios Harzklinik Bad Harzburg. Patienten werden dabei an Hand des so genannten „Harris Hip Scores“ beziehungsweise der modifizierten Bad Harzburger „Knee Scores“ zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand befragt. Es werden mögliche Beschwerden und Probleme bei alltäglichen Aktivitäten, die durch das geschädigte Gelenk verursacht werden, erfasst.

Das PROM-Projekt beinhaltet die prospektive Qualitätsanalyse von Patienten, die eine primäre Hüft- oder Knieendoprothese bekommen haben. Mit diesem Projekt kann sichergestellt werden, dass prä- und zehn Jahre postoperativ im jährlichen Abstand Ergebnisse gesammelt werden. Auf der Basis eines Score-Systems erfolgt die Abfrage direkt am Patienten. Somit erhalten Kliniker ein sicheres Feedback über geleistete Arbeit am Patienten. Nach regelmäßiger Auswertung der Ergebnisse sollen Standards beibehalten oder gegebenenfalls modifiziert werden, um diese in den vorhandenen Behandlungspfad zu integrieren.

Jeweils 2.000 Euro überreicht

Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer (CMO) und Mitglied des Vorstands der Asklepios Kliniken, überreichte an diesem Donnerstag die mit jeweils 2.000 Euro dotierten Preise in der Harzklinik Goslar. Erst im vergangenen Jahr habe die Asklepios Klinik Schildautal Seesen den Award gewonnen.

„Die gekürten Projekte der Harzkliniken ragten aus den Bewerbungen hervor und kommen unmittelbar unseren Patientinnen und Patienten zu Gute“, sagte Prof. Herborn laut Mitteilung, „zugleich sind dies eindrucksvolle Leistungen der engagierten Kolleginnen und Kollegen, dafür gebührt ihnen großer Dank.“

Dieses Jahr seien 34 Bewerbungen für die Asklepios Awards eingegangen. Eine fünfköpfige Jury ausunterschiedlichen Konzernbereichen habe alle Projekte in den Dimensionen „Erreichung strategischer Ziele, Qualität, Innovation, Nutzen für unsere Patient:innen beziehungsweise Mitarbeiter:innen, Übertragbarkeit auf andere Kliniken, Relevanz für den klinischen Alltag, Umsetzungsgrad und ökonomischer Nutzen“ im Schulnotensystem bewertet.

Die Asklepios Klinik Schildautal Seesen gewann im Jahr 2016 einen Asklepios Award. Der Leitende Oberarzt Ulrich Sievers, verantwortlich für die Krankenhaushygiene der Asklepios Harzkliniken, und sein dreiköpfiges Hygiene-Fachkräfteteam haben für ihr Verfahren des „MRSA-Vollscreening“ in der Kategorie „Qualität“ den Award erhalten. Bei dem damals prämierten Verfahren werden alle Patienten sofort auf die spezielle Form der multiresistenten Keime „MRSA“ überprüft.

Jeder Patient, der in der jeweiligen Klinik der drei Harz-Standorte aufgenommen wird, wird innerhalb der ersten 24 Stunden in einer mikrobiologischen Untersuchung auf diese Keime mit einem Nasen- und Rachenabstrich getestet, teilt Asklepios mit.