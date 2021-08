Grube Samson: Kulturstandort erhalten und weiterentwickeln

St. Andreasberg. 3,8 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren für Erhalt und Sanierung fließen.

„Glück auf!“ heißt es bei dem Unesco-Welterbe Grube Samson in St. Andreasberg. Ihm stehen für die kommenden sieben Jahre rund 3,8 Millionen Euro für Erhalt- und Sanierungsarbeiten zur Verfügung. Über die erfreuliche Vergabe der Förderung wurde CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Roy Kühne von Staatsministerin Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), informiert.

Die zugesagten Mittel kommen von der EU (ELER), dem Bund, dem Land Niedersachsen, der Bingo-Umweltlotterie, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Sparkassenstiftung sowie von der Stadt Braunlage. Im ersten Sanierungsabschnitt werden das Kunstrad wiederhergestellt, die Radstube abgesichert und Teile des Gebäudes saniert.

„Die Grube Samson geht mit der Zeit und vereint alte Bergmannkultur mit digitaler Wissensvermittlung, zum Beispiel durch eine visuelle 3D-Darstellung des Schachts. Hier wurden die coronabedingten Schließungen für die Umsetzung von neuen Ideen genutzt. Ich danke allen Beteiligten vor Ort für ihr beherztes Engagement, um diesen Kulturstandort zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dass unsere gemeinsamen Bemühungen mit Erfolg gekrönt wurden, freut mich besonders“, so Kühne.

Für die ersten Erhalt- und Sanierungsmaßnahmen kann die Grube Samson auf rund 900.000 Euro zurückgreifen. Davon übernimmt die Stadt Braunlage, zu der St. Andreasberg zählt, rund 20 Prozent in Eigenanteil. In weiteren Abschnitten soll perspektivisch auch das Museum von der Förderung profitieren.

Stolz auf Tradition

Wolfgang Langer, Bürgermeister von Braunlage, ist von der Strahlkraft des Unesco-Welterbes überzeugt: „Eine Einrichtung wie die Grube Samson führt uns vor Augen, wie sich unsere Heimat entwickelt hat und woher wir kommen. Ich bin stolz auf die Tradition, die hier spürbar wird. Mit der Grube Samson schaffen wir einen Blick von der Vergangenheit in die Gegenwart, denn die Themen Energiewirtschaft und Stromerzeugung sind noch immer tagesaktuell. Durch den Status als Welterbe erfährt das Museum zusätzlich globale Relevanz.“

„Die Grube Samson trägt entscheidend zu dem Tourismus in der Umgebung bei. Pro Jahr zieht es circa 30.000 Gäste zu unserem Bergwerkensemble hier in St. Andreasberg. Daher arbeiten wir zukunftsorientiert an ganzjährigen touristischen Angeboten und fokussieren uns auch auf Möglichkeiten für einen barrierefreien Besuch. Ein weiteres Ziel ist es, als außerschulischer Lernort anerkannt zu werden. Die dafür notwendige Didaktik ist bereits auf entsprechendem Niveau, wir müssen aber noch die personellen Voraussetzungen schaffen“, erklärt Christian Barsch, verantwortlich für Bildung, Marketing und Vernetzung bei der Grube Samson.

Das Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ wurde 1950 aufgelegt, es ist das älteste Denkmalschutzprogramm des Bundes. Seither wurden mehr als 700 Kulturdenkmäler mit einem Gesamtvolumen von rund 394 Millionen Euro erhalten und restauriert. Das Programm umfasst national bedeutende Kulturdenkmäler, in denen sich herausragende architektonische Leistungen abbilden – vor allem auf den Gebieten der Kultur, Politik, Architektur, Geschichte und Wissenschaft.