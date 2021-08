Göttingen: Unbekannter bedrängt Frau an der Leine

Die Polizei in Göttingen fahndet nach einem unbekannten, ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann, der am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Leine in der Nähe des Wehrs eine junge Frau belästigt und körperlich bedrängt hat.

Die Göttingerin konnte sich durch Hilferufe und Gegenwehr aus der Situation befreien und flüchten. Sie bat zwei vorbeikommende Radfahrer um Hilfe. Der unbekannte Täter entkam. Eine nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Zusammenhang mit anderen exhibitionistischen Handlungen vermutet

Die Polizei geht aufgrund vorliegender Erkenntnisse davon aus, dass es sich bei dem Gesuchten um denselben Mann handelt, der sich drei Stunden zuvor (gegen 12.30 Uhr) am Südufer des Göttinger Kiessees gegenüber einer Spaziergängerin entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen kommt der Unbekannte außerdem als Täter weiterer exhibitionistischer Handlungen in den zurückliegenden Wochen in Betracht. Alle Vorfälle ereigneten sich tagsüber entlang der Leine zwischen dem Rosdorfer Kreisel und dem Kiessee.

Täterbeschreibung:

Ca. 160 bis 170 cm groß, ca. 30 bis 35 Jahre alt, normale Statur, dunkles, sehr kurzes/stoppeliges Haar, an den Seiten vermutlich rasiert, sprach gebrochenes Deutsch, bekleidet mit dunklem Jogginganzug.

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fragt: „Wer hat den beschriebenen Mann am Donnerstag bzw. in den zurückliegenden Wochen am Göttinger Kiessee oder aber in der Nähe der Leine gesehen und kann Hinweise zu seiner Identität, seinem Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise geben?“

Hinweise werden rund um die Uhr unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

jk