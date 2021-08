Goslar: Frau fährt rückwärts gegen Geschäft – 4,61 Promille

Goslar. Ein kurioser Unfall ereignete sich am Donnerstag in Oker. Eine Autofahrerin wollte ausparken – und fuhr gegen eine Hauswand. Sie war alkoholisiert.

Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall in Goslar-Oker.

Eine 49-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Goslar-Oker mit ihrem Auto rückwärts gegen die Wand eines Lebensmittelgeschäftes gefahren. Das berichtet die Polizei.

Zuvor hatte die Goslarerin demnach mehrfach vergeblich versucht, das Fahrzeug rückwärts von der gegenüberliegenden Straße aus auszuparken. Letztlich verlor sie bei den Rangierversuchen derart die Kontrolle über den Wagen, dass sie gegen die Hauswand geriet.

Autofahrerin hatte 4,61 Promille

Da die Fahrzeugführerin deutlich benommen schien, wurde vorsorglich auch ein Rettungswagen angefordert. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich letztlich eine deutliche Alkoholbeeinflussung als zumindest mitverantwortlich für die Benommenheit dar.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,61 Promille. Die Frau wurde daher zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch vorsorglich blieb. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

An Fahrzeug und Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Pkw der 49-Jährigen wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, so die Polizei abschließend.

