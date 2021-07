Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der K38 von Altenau nach Clausthal-Zellerfeld schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei Goslar unserer Zeitung.

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagabend. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Kradfahrer in einer Linkskurve nach rechts auf den Seitenstreifen und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

pol