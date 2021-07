In Adelebsen haben Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis 12. Juli einen Bengalkater durch einen Schuss aus einer Armbrustpistole getötet.

Der Besitzer fand das tote Tier am Montagabend in einem Waldstück. Der vermutlich gezielt abgeschossene Aluminiumpfeil traf die Rassekatze an der Flanke und blieb dort stecken. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei Adelebsen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz eingeleitet.

jk