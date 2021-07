Elektromarkt Saturn schließt im September seine Göttinger Filiale

Der Saturn-Markt im Carré-Einkaufszentrum in der Göttinger Innenstadt schließt! Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der HNA. 26 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen. Am Donnerstag war die Filiale wegen einer Betriebsversammlung kurzfristig geschlossen. Göttingen.

„Es ist zutreffend, dass der Saturn Göttingen geschlossen wird“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. „Grund hierfür ist, dass wir, trotz aller Bemühungen von Geschäftsführung und Mitarbeitenden, keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickeln konnten.“ Ein Treiber hierfür sei auch die Corona-Pandemie gewesen, die das Einkaufsverhalten der Kunden nachhaltig verändert hätte, so das Unternehmen weiter. „Nach sorgfältiger Analyse mussten wir daher feststellen, dass sich für den Saturn-Markt in Göttingen ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr nachhaltig darstellen lässt. Diesen Umstand bedauern wir sehr.“

Von der Schließung sind rund 26 Mitarbeitende betroffen

Der letzte Verkaufstag wird voraussichtlich der 30. September sein. Von der Schließung sind rund 26 Mitarbeitende betroffen.

Saturn ist seit 19 Jahren Mieter im Carré-Einkaufszentrum. Als Ersatz ab Oktober verweist die Sprecherin auf den Onlineshop von Saturn sowie den Mediamarkt an der Hannoverschen Straße, der ebenfalls zum Konzern gehört. Bestehende Reparatur- oder Garantieleistungen sowie Serviceaufträge könnten Kunden ab sofort über den Mediamarkt abwickeln.

Man befinde sich derzeit in Gesprächen mit den 26 Beschäftigten, so das Unternehmen mit Sitz in Ingolstadt. Daher könnten derzeit noch keine Aussagen zu personellen Maßnahmen getroffen werden. Ziel sei es, für alle Mitarbeiter eine sozial verträgliche Lösung zu finden. Zudem würden diese dabei unterstützt, eine Weiterbeschäftigung in anderen Märkten oder in der Unternehmensgruppe zu finden.

Nicht der einzige Saturn-Markt, der schließt

Nach unbestätigten Informationen der HNA sollen alle Beschäftigten noch einen Monat nach Schließung ein Gehalt bekommen. Immense Nebenkosten der Miete im Göttinger Einkaufszentrum Carré sollen ebenfalls keine unwesentliche Rolle gespielt haben, so ein Insider.

Der Göttinger Saturn-Markt ist nicht der einzige, der seine Pforten schließen muss.

Bundesweit sollen bis Herbst 2022 insgesamt 13 der 419 Filialen geschlossen und somit rund 1.000 Arbeitsplätze im Mediamarkt-Saturn-Konzern wegfallen.