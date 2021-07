Luftretter in der Region heben 1.407 Mal zur Notfallrettung ab

Viel zu tun gab es in diesem Jahr bereits für die DFR-Luftretter in der Region. Der in Göttingen stationierte Christoph 44 (hier bei einem Einsatz bei Barbis am vergangenen Sonntag) leistete im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 745 Einsätze, davon 714 in der Notfallrettung und 31 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patienten zwischen Kliniken. Christoph 37 aus Nordhausen flog im selben Zeitraum 708 Einsätze, davon 693 Notfallrettungen und 15 Transportflüge.

kic