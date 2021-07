Langelsheim. Dr. Friedhart Knolle vom BUND Westharz hält Vortrag am 14. Juli ab 19 Uhr in Langelsheim.

Hochwasser 2017 in Goslar.

Klimawandel Klimakrise und Hochwasser am Nordharz – was kommt auf uns zu?

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Industriegesellschaft – darin sind sich die meisten Forscher und Verantwortlichen einig. Doch was bedeutet das konkret und auf den Nordharz bezogen? Auf Einladung der neu gegründeten Ortsgruppe von Bündnis 90/die Grünen aus Langelsheim und Lutter beleuchtet Dr. Friedhart Knolle vom BUND Westharz am Mittwoch 14. Juli ab 19 Uhr im Sportheim des VfR Langelsheim, Kastanienallee 2c, Fakten, Hintergründe und Zukunftsperspektiven des Themas am Beispiel des Nordharzes.

Zahl der Tropentage im Harz nimmt zu

Bereits vor vielen Jahren wurde im Rahmen der forstlichen und Nationalpark-Borkenkäferdiskussionen angemerkt, dass auch im Harz die Zahl der Tropentage, d.h. der Tage mit einem Maximum der Lufttemperatur von über 30 °C, zunimmt. 2003 war es dann auf dem Brocken so warm wie noch nie. Die Wetterstation Brocken meldete am 12. August 2003 eine Maximaltemperatur von 28,2 °C – damit wurde die aus dem Jahr 1992 stammende Rekordtemperatur eingestellt.

An drei Tagen hintereinander wurde die 25 °C-Marke überschritten – das hatte es auf dem Brocken nie zuvor gegeben. Der DWD nannte es das „Superjahr 2003“. Insgesamt war der Juli 2006 der heißeste seit Menschengedenken registrierte Juli im Harz. Und so ging es weiter – mit weiteren Temperaturrekorden, vermehrten Hochwässern, einer verstärkten Borkenkäferaktivität, sinkenden Grundwasserspiegeln im Harzvorland und kritisch leeren Talsperren im Harz. Es wird offensichtlich, dass wir nicht aufmerksam genug auf die Klimaforscher gehört haben, so Knolle.