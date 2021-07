Jugendlicher tritt gegen Blitzer – das hat Folgen

Northeim. Das unüberlegte Handeln eines 16-Jährigen am Montagabend in Northeim hat zu einer Anzeige geführt. Aber nicht wegen des Blitzers.

Weil ein 16-Jähriger in Northeim gegen den Blitzer-Anhänger „Alice“ getreten hat, wird gegen ihn jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

16-Jähriger hatte Messer dabei

Was war passiert? Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche durch Zeugen am späten Montagabend gegen 23.35 Uhr bei seinem unüberlegten Handeln beobachtet worden. Er konnte noch in der Nähe des Tatorts in der Rückingsallee durch eine Streifenwagenbesatzung der Northeimer Polizei ausfindig gemacht werden.

Bei der folgenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann ein Einhandmesser bei sich führte. Dies stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, so die Polizei.

Blitzer „Alice“ bleibt unversehrt

Alice hingegen habe den „untauglichen Angriff“ unbeschadet überstanden, berichtet die Polizei abschließend.

Der mobile Blitzer wird immer wieder Opfer von Angriffen.