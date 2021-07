Hilfe gesucht, im Gefängnis gelandet – so erging es einer 37-Jährigen aus Langelsheim. Diese hatte sich in der Nacht zum 3. Juli hilfesuchend an die Polizei gewandt, da sie nicht mehr in ihr Haus kam.

Die routinemäßige Überprüfung, ob die Frau in dem angegebenen Haus wohnt, ergab allerdings, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde. Da sie den fälligen Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt in Hildesheim gebracht.

pol