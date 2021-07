Zu einem Auffahrunfall zwischen Motorrädern kam es am 2. Juli gegen 14.30 Uhr im Bereich der B 248/B 243, an der Einmündung zur Anschlussstelle der A7. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-jähriger Kradfahrer die Bundesstraße aus Osterode kommend übersah, dass ein vor ihm fahrender 59-jähriger Kradfahrer an einer Ampel anhalten musste. In Folge dessen fuhr er auf das vordere Krad auf.

Eine Mitfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Schaden liegt bei 10.000 Euro.