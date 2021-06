Blutspende-Sommerloch wird 2021 besonders kritisch

In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen – in Niedersachsen ist es am 22. Juli so weit: Doch bereits jetzt kommt die Versorgungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken. Erschwerend hinzu kamen die sehr heißen Tage im Juni, die die Blutspendebereitschaft schon vor dem typischen Sommerloch schmelzen ließen.

In den vergangenen Wochen sind rund 15 Prozent weniger Blutspendende erschienen als benötigt. Die Vorräte und der notwendige Puffer sind aufgebraucht. Die Sommerferien, die klassische Problemzeit im Blutspendewesen, werden laut DRK-Blutspendedienst der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NSTOB) in diesem Jahr noch weitaus problematischer ausfallen.

DRK appelliert, Blut spenden zu gehen

„Durch die wiedergewonnene Reisefreiheit werden viele Menschen diese natürlich wahrnehmen und im Sommer verreisen. Das DRK erwartet sogar, dass in Coronazeiten Urlaub vorgezogen wird – denn niemand weiß, wie es im Herbst aussieht“, sagt Markus Baulke vom NSTOB in Springe. Daher dürfte das Sommerloch bei der Blutspende in diesem Jahr dramatischer ausfallen als in den vergangenen Jahren und da sei die Lage bereits kritisch gewesen.

Umso dringlicher appelliert der DRK-Blutspendienst in den kommenden Tagen und Wochen Blut spenden zu gehen. Jetzt habe man noch die Chance, die Lagerbestände wieder aufzubauen, um eine sichere Blutversorgung für Krebserkrankte und Unfallopfer gewährleisten zu können.