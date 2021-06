Hakenkreuze aufgesprüht

Goslar. Am 26. Juni gegen 11.30 Uhr, wurden durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Goslar diverse Farbschmierereien im Innenstadtbereich von Goslar festgestellt. In der Glockengießerstraße sowie der Breiten Straße wurden an mehreren Objekten, unter anderem Hauswänden und Stromverteilerkästen, Hakenkreuze sowie das Kürzel „NS“ aufgesprüht. Der Tatzeitraum dürfte sich bis in die Nacht von Freitag auf Samstag (25/26.06) erstrecken. Durch die Polizei wurden sofort Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Goslar erbittet unter Tel. 05321/3390 Hinweise. pol

