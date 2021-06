Biker schwer verletzt

Goslar. Zur einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Freitag um 18.15 Uhr in der Von-Garßen-Straße in Goslar. Ein nachfolgender, 57-jähriger, Motorradfahrer bemerkte offensichtlich zu spät, dass der vorausfahrende Pkw bis zum Stillstand abgebremst hatte, um Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der Motorradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer, an Pkw und Motorrad entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der verletzte Motorradfahrer wurde zur Behandlung dem Krankenhaus zugeführt, für die Zeit der Aufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. pol

