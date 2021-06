Frühstücksbrett auf dem Herd sorgt für reichlich Rauch

Kurz nach 9 Uhr wurde am Morgen des 19. Juni die Feuerwehr Braunlage zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in den Karl-Moritz-Weg alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr und dem Rettungsdienst hatte eine junge Mutter bereits mit ihrem Kleinkind ihre Wohnung verlassen - und konnte eine kleine Einweisung in die Lage geben.

Wohnung entraucht

Durch einem Trupp unter schwerem Atemschutz wurde die Wohnung kontrolliert und ein Frühstücksbrett auf einem heißen Herd als Ursache der Rauchentwicklung ausgemacht. Nach Ausschalten des Herdes und Entfernung des Brandgut, wurde die Wohnung mit einem Überdrucklüfter belüftet und somit entraucht. Im Anschluss wurde die Wohnung der Polizei und der Bewohnerin übergeben.

Somit konnte der Einsatz der Feuerwehr Braunlage die mit einem Führungsfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und Löschgruppenfahrzeug vor Ort war beendet werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben einem Rettungswagen war die Polizei mit einem Funkstreifenwagen an dem Einsatz beteiligt.