Klaudia Silbermann: „Für Menschen – mit Menschen“

Klaudia Silbermann leitet seit 1. Juni der Agentur für Arbeit Göttingen. Die gebürtige Hannoveranerin folgt Klaus-Dieter Gläser nach, der bereits im März in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Ihrem jetzigen Arbeitgeber, der Bundesagentur für Arbeit, hält die neue Agenturchefin Klaudia Silbermann schon seit 33 Jahren die Treue. Mit ihrem Studium der Fachrichtung Arbeitsverwaltung legte die Diplom-Verwaltungswirtin an der Fachhochschule der Bundesagentur in Mannheim die Grundlagen für ihre spätere Karriere. Silbermann: „Ich bringe Themen gerne aktiv voran, besuche Betriebe oder gestalte gemeinsam mit unseren Arbeitsmarktpartnern. Mir ist es wichtig, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen und den Akteuren vor Ort für die Menschen hier in der Region etwas zu bewegen und zu erreichen. Dabei möchte ich [..] die Chancen der Digitalisierung nutzen. Nähe zu den Kundinnen und Kunden, um sie bei ihren Anliegen bestmöglich zu unterstützen; den Ausgleich am Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu gestalten: Das sind die Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind.“