ASB-Chef Hans Dieter Wollborn nach 37 Jahren verabschiedet

Nach 37-jähriger Tätigkeit beim ASB Arbeiter-Samariter-Bund wurde Hans Dieter Wollborn am 31. Mai in den Ruhestand verabschiedet. Hans Dieter Wollborn kann auf eine lange Laufbahn beim Arbeiter-Samariter-Bund zurückblicken, gehörte er doch am 13. Juli 1978 zu den Gründungsmitgliedern des damaligen ASB-Ortsverbandes Northeim.

Im Jahr 1984 übernahm er die hauptamtlichen Geschäfte des dann entstandenen ASB-Kreisverbandes Northeim/Osterode, der sich seit dem kontinuierlich vergrößert hat. Doch nicht nur das: Im Jahr 2002 wurde er zum Landesvorsitzenden des ASB Niedersachsen gewählt und übernahm im Jahr 2006 die Landesgeschäftsführung. Unter seiner Leitung konnten die Leistungen des sozialen Dienstleisters auch im Kreisverband Northeim/Osterode kontinuierlich ausgebaut werden.

1981 wurde die erste Rettungswache in Nörten-Hardenberg eröffnet

„Unsere Anfänge waren sehr bescheiden“. 1978 hatte der Verband etwa 45 ehrenamtliche Mitglieder, 1981 wurde die erste Rettungswache in Nörten-Hardenberg eröffnet, heute beschäftigt der Kreisverband über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an elf Standorten und hat rund 3.200 Mitglieder. Wollborn betont, dass die positive Entwicklung, die der ASB-Kreisverband in den Jahren seines Bestehens verzeichnen konnte, nicht die Leistung eines Einzelnen sei. „Wir alle, also das gesamte Kollegium, ziehen seit Jahren an einem Strang“, sagt er. Nur dank des gemeinschaftlichen Engagements könne der ASB wachsen und gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards erfüllen.

Ganz Corona konform verabschiedete sich das Kollegium des ASB-Kreisverbandes Northeim/Osterode über eine Videokonferenz vom ihrem Chef. Doch im Rahmen dieser Online-Übertragung hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der ASB-Vorstand - vertreten durch den stellv. Vorsitzenden des ASB-Kreisverbandes André Kipp - noch eine Überraschung für Wollborn parat: Neben einem Präsentkorb erhielt Wollborn eine „Schatzkiste“, gefüllt mit Erinnerungen und hilfreichen Utensilien für den Ruhestand. Der ASB Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Northeim/Osterode ist einer von derzeit 17 niedersächsischen Orts- und Kreisverbänden unter dem Dach des Landesverbandes Niedersachsen. Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen im Rettungsdienst, der Ambulanten- und Tagespflege, dem Hausnotruf-System, Krankentransporte und Fahrdienste, der Ausbildung in der Ersten-Hilfe sowie in dem Einsatzspektrum der SEG und des Katastrophenschutzes. Neben dem Hauptsitz in Nörten-Hardenberg ist der ASB an den Standorten Bad Lauterberg, Barbis, Bovenden, Markoldendorf, Northeim, Osterode, Uslar und Wulften vertreten. In Kooperation mit der Kreiswohnbau organisiert der ASB in Herzberg den Stadtteiltreff „Mahnte“.