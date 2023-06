Region Braunschweig-Wolfsburg: Wichtigste News von heute

Braunschweig. Zwei Neuzugänge für die Eintracht, Käfer-Alarm in Wolfenbüttel, erste Ermittlungserfolge nach dem Aldi-Brand in Gifhorn - die Top-News der Region.

Nach dem verheerenden Aldi-Brand in Gifhorn-Gamsen steht nun die Entsorgung an.

Erster Ermittlungserfolg nach dem Aldi-Brand in Gifhorn.

Eintracht bekommt zwei Neuzugänge.

Käfer-Invasion in Wolfenbüttel.

Aldi-Brand in Gifhorn: Zwei 14-Jährige unter Verdacht

Die Polizei Gifhorn verkündet zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim einen ersten Ermittlungserfolg nach dem verheerenden Brand beim Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Gifhorn. Der Brand war am 11. Juni gegen 16 Uhr ausgebrochen und hat einen Schaden in Millionenhöhe hinterlassen. In den Fokus der Brandermittler kamen nach umfangreichen Ermittlungen zwei 14-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn.

So geht‘s am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd weiter

Die beiden Großbaustellen am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd gehen zumindest teilweise auf die Zielgerade. Vor allem in Melverode und Stöckheim warten viele Menschen ungeduldig auf Freigabe des Anschlusses der Leipziger Straße an die A 36. Die alte Brücke aus dem Jahr 1966 über die A 36/B 4 südlich des Autobahnkreuzes war bereits im Juni abgerissen worden. Im Dezember 2022 hatte das Bauteam die neue Brücke eingesetzt.

Sebastian Griesbeck und Tino Casali vor Wechsel

Lion Lauberbach weg, Nathan de Medina weg, Immanuel Pherai vor dem Absprung: Vor dem Vorbereitungsstart mit den Gesundheitstests am Mittwoch musste der Fußball-Zweitligist zuletzt zwei Abgänge bekanntgegeben - ein weiterer schmerzhafter mit Pherai folgt wahrscheinlich noch. Aber: Eintracht Braunschweig dürfte zeitnah auch zwei Neuzugänge vermelden.

Käfer-Invasion in Wolfenbüttel - Was dagegen hilft

Käfer-Alarm in der Mozartstraße in Wolfenbüttel. Als unser Leser Detlev Harms in den Keller-Eingang seines Hauses schaute, traute er seinen Augen nicht. Überall Käfer. „Es ist eine regelrechte Käfer-Invasion“, sagt er. Betroffen seien auch die Nachbargrundstücke in der Mozartstraße - vor allem die Häuser in erster Reihe zum Feld. Aber inzwischen seien es so viele Käfer,

Schwerer Unfall mit Braunschweiger Transporter - ein Verletzter

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in Holle im Kreis Hildesheim gekommen. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters aus Braunschweig überschlug sich dabei und verletzte sich schwer, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

