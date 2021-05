Betrunkener versucht mit Pkw vor der Polizei zu fliehen

Am Samstag, 22. Mai, gegen 19.30 Uhr kontrollierten Beamten der Nordhäuser Polizei in der Bleicheröder Johann-Sebastian-Bach-Straße einen Pkw, der den Beamten noch vom Vortag in Erinnerung war, da es sich um den gleichen Fahrer handelte. Diesmal entzog sich das Fahrzeug der Kontrolle und flüchtete durch Bleicherode, weiter über Feldwege bis nach Lipprechterode, Kraja und weiter nach Wallrode.

Mann versucht zu Fuß zu fliehen

Dort drehte der Autofahrer wieder und fuhr wieder zurück in Richtung Lipprechterode und dort auf einen Feldweg in Richtung Bleicheröder Berge.

Auf der Flucht fuhr sich der Fahrer einen Reifen platt und konnte somit von der Polizei auf einem Feldweg gestellt werden. Zunächst versuchter der Mann sich zu Fuß von seinem Fahrzeug zu entfernen, konnte aber kurze Zeit später von den Beamten festgehalten werden. Ein erneuter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Helios-Klinikum Bleicherode durchgeführt.

Auto wird sichergestellt

Auch in diesem Fall muss sich der 33-jährige Fahrzeugführer wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten. Weiterhin wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen das Fahrzeug sichergestellt. Schließlich lieferten ihn die Beamten an seiner Wohnanschrift ab.