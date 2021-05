Polizei sucht Zeugen In Rhüden: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bankfiliale

Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und THW in Rhüden: Unbekannte haben am frühen Morgen des 22. Mai den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Katelnburgstraße gesprengt. Gegen 4.45 Uhr schreckte der Lärm der Detonation die Anwohner aus dem Schlaf. Die unbekannten Täter entfernten sich nach der Sprengung mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Immenser Schaden angerichtet

Wie die Polizei mitteilt, wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe erbeutet. An dem Gebäude entstand erheblicher Schaden, die Höhe ist auch hier noch unbekannt, die Polizei spricht aber von einem immensen Schaden.

Neben der Polizei, waren auch die Feuerwehren aus Seesen und Rhüden, sowie das THW Goslar im Einsatz.

Hinweise erbeten

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Goslar, Telefon 05321/3390, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.