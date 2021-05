Emsiges Treiben am Urwaldstieg: In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter der Nationalpark-Werkstatt Drängetal den neuen Eingangsbereich, Infoschilder und Steintafeln installiert.

Wanderweg Harz: Urwaldstieg am Brocken ist ab Pfingsten geöffnet

Pünktlich zum Pfingstwochenende lädt der Urwaldstieg im Nationalpark Harz wieder Harzgäste dazu ein, in einen kaum vom Menschen beeinflussten natürlichen Bergfichtenwald am Brocken einzutauchen. Der 2005 eingerichtete Urwaldstieg musste 2017 für den Besucherverkehr gesperrt werden, weil abgestorbene Altfichten auf den Pfad zu fallen drohten. Die Gefahrenstelle wurde nun auf einem Teilstück beseitigt.

Im natürlichen Reich der Fichte bietet der kurze Stichweg neben Einblicken in einen seltenen Lebensraum Informationen zum nicht nur von der Klimakrise entfachten Waldwandel im sogenannten Brockenurwald, zu heimischen Tieren und Pflanzen, aber auch zur wissenschaftlichen Begleitung des Waldes in der hier am Brockenosthang gelegenen Waldforschungsfläche.

Neben vielen Informationen und Einblicken bietet der überarbeitete Urwaldstieg zudem lyrische Kost für die Seele. Die schon früher entlang des Pfades platzierten Steintafeln mit Sinnsprüchen und Versen des Harzer Schriftstellers Bernd Wolff wurden aufgearbeitet und teilweise versetzt. Sie begleiten den Gast weiterhin auf seinem Weg in ein echtes Stück Wildnis, denn dort blieb der Wald schon seit mehr als 300 Jahren weitestgehend sich selbst überlassen.