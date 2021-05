Statistik zeigt Anstieg von häuslicher Gewalt

286 Fälle wurden der Goslarer Anlaufstelle für häusliche Gewalt „BISS“ im Jahr 2020 gemeldet. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, für das die Statistik immerhin 249 Fälle ausweist. 80 Prozent der Opfer sind weiblich und die Mehrheit der Täter (ebenfalls etwa 80 Prozent) männlich.

Diese Zahlen decken sich mit den Erkenntnissen bundesweiter Erhebungen, wie der Jahresbericht des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ belegt, den das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 10. Mai vorstellte. Häusliche Gewalt bezeichnet Gewalt innerhalb naher Beziehungen, auch wenn diese nicht immer „im Haus“ geschieht. Der Begriff meint Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer und auch wirtschaftlicher Gewalt zwischen aktuellen oder früheren Eheleuten oder Partnern. 2020 zeichnete sich ein deutlicher Anstieg ab, der sich sicher auch auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lock-Down-Situationen zurückführen lässt.

Frauenhaus Goslar bestätigt den gestiegenen Beratungsbedarf

Auch das Frauenhaus Goslar bestätigt den gestiegenen Bedarf. Die Leitung des Frauenhauses erklärt, das Team habe in den letzten Monaten oft „im Akkord“ gearbeitet, weil sie so viele Anfragen erreichten. Eine besondere Herausforderung bestehe darin, dass auch die Kinder der schutzsuchenden Frauen eine Begleitung brauchen, dafür aber eigentlich weder Zeit noch Personal vorgesehen sind. Auch beim Beratungsbedarf von Frauen, die bereits wieder in eine eigene Wohnung gezogen sind, ist ein Anstieg bemerkbar: Im Vergleich zum Vorjahr fanden insgesamt knapp 42 Prozent mehr Beratungen statt. Etwa 83 Prozent aller ambulanten Beratungen fallen dabei in den Bereich der Nachsorge. Hilfe bei der Problematik zunehmender häuslicher Gewalt soll die Istanbul-Konvention schaffen. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, so der volle Titel der völkerrechtlich bindenden Menschenrechtskonvention, wurde bereits 2011 auf europäischer Ebene beschlossen. Seit 2018 gilt die Konvention in Deutschland.

Ihre Vorgaben sind weitreichend, sehr konkret und rechtlich bindend, denn häusliche Gewalt ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Daher fordert die Istanbul Konvention ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Angebot für alle Betroffenen von häuslicher Gewalt – für Frauen und Kinder, sie fordert einen wirksamen Schutz vor Gewalt, zeitnahe Unterstützung, Aufklärung und Prävention. Kein Opfer von häuslicher Gewalt darf mehr durchs Netz fallen.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Doch bis auch in Goslar ein lückenloses Hilfs- und Präventionsangeboten für alle Gewaltbetroffenen gewährleistet ist, gibt es noch etwas zu tun. Die Istanbul Konvention setzt hohe Maßstäbe. Noch geht die konkrete Umsetzung allerdings nur langsam voran. Zum Beispiel fehlt in Goslar eine spezialisierte Fachberatungsstelle gegen Gewalt, die von der Istanbul Konvention jedoch klar gefordert wird. Eine Kooperation zwischen der Ostfalia Hochschule und dem Landkreis Goslar will die Umsetzung der Menschenrechtskonvention jetzt effektiv angehen. Ein Forschungsteam der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Wolfenbüttel-Braunschweig wird in Kooperation mit dem Landkreis und kommunalen Akteuren dazu beitragen, die vorhandenen Hilfsangebote in Goslar zu erfassen, eine Netzwerkkarte anzufertigen und die bestehenden Angebote, aber auch Handlungsbedarfe aufzuzeigen.